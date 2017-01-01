ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

5. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali başladı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 23:56

KAYSERİ (AA) - 5. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali galayla başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yücel Çakmaklı Film Atölyesi ve Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından gerçekleştirilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle düzenlenen festivalin açılış galası kentteki bir alışveriş merkezinin sinema salonunda yapıldı.

Açılışta konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, arkeolojik buluntulara göre altı bin yıllık bir geçmişe sahip Kayseri'nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Kentin kültürel zenginliğinin tanıtılmasında kültürel ve sanatsal etkinliklerin rolünün büyük olduğunu ifade eden Kamçı, bu kapsamdaki film festivalini önemsediklerini belirtti.

Festival Yönetmeni Kerim Abanoz da 5'incisi gerçekleştirilen festivalin bu yıl Balkan sinemasına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Festivalde gösterime sunulan filmlerin oyuncu ve yönetmenlerini de ağırladıklarını anlatan Abanoz, festival boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

Abanoz, genç sinemacıların gayretleriyle hazırlanan festivale katkı veren tüm kurumlara teşekkür etti

Festivalin açılışına, "Müthiş Bir Film" ekibinin oyuncuları ile Balkan sinemasından yönetmenler, sinema yazarı Burçak Evren ve oyuncular Demet Gül, Gaye Gürsel, Rıza Akın da katıldı.

Genç yönetmenlerin kendilerini gösterme imkanı bulduğu, yönetmen ve oyuncularla sinemaseverlerin buluşturulduğu festival kapsamındaki film yarışmasında bu yıl kısa film, animasyon film ve belgesel film dalında birinci olanlara 5'er bin lira ödül verilecek.

İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
LÖSEV Başkanı Ezer:
YEREL

LÖSEV BAŞKANI EZER:

Melikgazi Trafik Eğitim Parkında çocuklara eğitim verildi
YEREL

MELİKGAZİ TRAFİK EĞİTİM PARKINDA ÇOCUKLARA EĞİTİM VERİLDİ
Fransızlar Kayseri İle Ticaret Hacmini Artırmak İstiyor
YEREL

FRANSIZLAR KAYSERİ İLE TİCARET HACMİNİ ARTIRMAK İSTİYOR
Sırt Çantasıyla 40'dan Fazla Ülke Gezdi
YEREL

SIRT ÇANTASIYLA 40'DAN FAZLA ÜLKE GEZDİ
(Özel Haber) Doç. Dr. Mustafa Koçer:
YEREL

(ÖZEL HABER) DOÇ. DR. MUSTAFA KOÇER:
Uyuşturucu satıcısına 18 yıl 9 ay hapis cezası
YEREL

UYUŞTURUCU SATICISINA 18 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Kore gazisi Ahmet Rıza Kaya Kayseri'de vefat etti
YEREL

KORE GAZİSİ AHMET RIZA KAYA KAYSERİ'DE VEFAT ETTİ
Evlerinde çok sayıda silah iskeleti bulunan 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL

EVLERİNDE ÇOK SAYIDA SİLAH İSKELETİ BULUNAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Uyuşturucu ticaretine 8 yıl hapis
YEREL

UYUŞTURUCU TİCARETİNE 8 YIL HAPİS
İl Jandarma Komutanlığı öğrencileri hayatta karşılaşabilecekleri güçlüklere karşı uyardı
YEREL

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ÖĞRENCİLERİ HAYATTA KARŞILAŞABİLECEKLERİ GÜÇLÜKLERE KARŞI UYARDI
Suç üstü yakalanan uyuşturucu tacirine 18 yıl hapis
YEREL

SUÇ ÜSTÜ YAKALANAN UYUŞTURUCU TACİRİNE 18 YIL HAPİS
Tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayan sanığa 12 yıl hapis
YEREL

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SIRTINDAN BIÇAKLAYAN SANIĞA 12 YIL HAPİS

Kayseri'deki tamirci dükkanına yönelik silahlı saldırı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TAMİRCİ DÜKKANINA YÖNELİK SİLAHLI SALDIRI
Büyükşehir'den bilimsel hafta sonu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BİLİMSEL HAFTA SONU
Belediye başkanına ihaleye fesat karıştırma suçundan dava
YEREL

BELEDİYE BAŞKANINA İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNDAN DAVA

İlk Türk Gazeteci Yunus Bekir mezarı başında anıldı
YEREL

İLK TÜRK GAZETECİ YUNUS BEKİR MEZARI BAŞINDA ANILDI
Kayserispor, Welliton'un gol attığı 9 maçtan sadece 1 tanesini kaybetti
YEREL

KAYSERİSPOR, WELLİTON'UN GOL ATTIĞI 9 MAÇTAN SADECE 1 TANESİNİ KAYBETTİ
Melikgazi Belediyesi'nden pet şişe ve kapak toplama kampanyası
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ'NDEN PET ŞİŞE VE KAPAK TOPLAMA KAMPANYASI
Kocasinan'da Ağaçlandırma Rekora Yürüyor
YEREL

KOCASİNAN'DA AĞAÇLANDIRMA REKORA YÜRÜYOR
8 bıçak darbesi ile adam yaralayan sanığa 12 yıl hapis
YEREL

8 BIÇAK DARBESİ İLE ADAM YARALAYAN SANIĞA 12 YIL HAPİS
Öğrencilerden yağlı boya resim sergisi
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİ
Eğitim Bir-Sen Kayseri 1. Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan:
YEREL

EĞİTİM BİR-SEN KAYSERİ 1. NOLU ŞUBE BAŞKANI AYDIN KALKAN:
Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Resim Sergisi
YEREL

AYHAN YILDIRIM ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN RESİM SERGİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukları
ŞİPŞAK

İŞTE MAHMUT TUNCER'İN KIZI

1
  • 2 Ünlü şarkıcının makyajsız fotoğrafı olay oldu
  • 3 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 4 İstanbul'a karşı poz verdi