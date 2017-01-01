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DENİZLİ (AA) - Denizli'de şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda kişi araçlarıyla yollarda mahsur kaldı, bazı bölgelerde ise ev ve iş yerlerini su bastı.

Denizli'de dün akşam başlayan ve iki saate yakın devam eden gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Denizli-İzmir karayolu Menderes Bulvarı'nda yüksekliği yarım metreyi bulan su birikintisinde ve Akçeşme ile Şemikler mevkilerinde araçlarıyla seyreden bazı kişiler yollarda mahsur kaldı.

Yağışın etkisiyle yola sürüklenen mıcırlar yüzünden de hasarlı kazalar oldu. Bu bölgelerde vatandaşlara polis, itfaiye ve belediye ekipleri yardım etti. Kazalara karışan araçlar çekicilerle bulundukları yerlerden alındı.

Kent merkezinde Dokuzkavaklar ve Anafartalar mahallelerinde bazı evlerde su baskınları yaşandı. Kayalar Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında da şiddetli yağış yüzünden hasar meydana geldi.