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Adana'da bir evde 6 ceset bulunması

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 21:21
Adana'da bir evde 6 ceset bulunması

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde bulunan aralarında emekli vali İsmet Metin, eşi ve kızının da olduğu silahla vurulmuş 6 kişinin cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İsmet Metin, eşi Nurşen ve kızı Senem Metin ile Denizhan Dener, halası Gönül Cengiz ve kuzeni Suphi Cumhur Cengiz'e ait cesetlerin bulunduğu evde olay inceleme işlemleri tamamlandı.

Daha sonra cesetler otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin yaptığı incelemede söz konusu evde 18 boş kovan, olayda kullanılan silaha ait 30 mermi, bir av tüfeği ve bu tüfeğe ait bir miktar fişek bulunduğu öğrenildi.

Seyhan Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan görgü tanığı Levent Uçaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa temizlik yapmak için girdiğini ve silah sesleri duyduğunu söyledi.

Bunun üzerine korkup paniğe kapıldığını belirten Uçaroğlu, "Geri geri kaçtım. Buradaki vatandaşlarla polise haber verdik." dedi.

Seyhan ilçesinde dün akşam Kurtuluş Mahallesi 64014 Sokak'ta bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Evin kapısının açılmaması üzerine savcılıktan izin alınmış, Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin yardımıyla kapı kilidi kırılarak içeri girilmişti. Evde 6 kişinin cesetlerinin bulunmasının ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderilmişti.

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede cesetlerin emekli vali İsmet Metin, eşi Nurşen ve kızı Senem Metin ile Denizhan Dener, halası Gönül Cengiz ve kuzeni Suphi Cumhur Cengiz'e ait olduğu belirlenmişti. Olayın, Nurşen Metin'in yeğeni Denizhan Dener'in evinde yaşandığı anlaşılmıştı. Kız isteme meselesi yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu Dener'in diğer 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği ileri sürülmüştü.

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