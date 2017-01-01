2. Helal Turizm Zirvesi

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ANTALYA (AA) - Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez Ülkeleri Sorumlusu Mustafa Göksu, "Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden Türkiye'ye gelen turist miktarı oldukça artıyor. Türkiye'nin gelişmesi, o insanların kalbi muhabbeti ve yine Türkiye'deki insanların o insanlara alışıp sıcak davranmaları bunda çok büyük etken." dedi.

TYDTA, Serik Belediyesi ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle bu yıl 2'ncisi düzenlenen Helal Turizm Zirvesi, Antalya'nın Serik ilçesinde yapıldı.

Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde gerçekleştirilen zirve kapsamında verilen yemeğe Körfez ülkeleri ile İran ve Mısır'dan seyahat acentelerinin temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Gecede, zirveye katkı sağlayan kurumların temsilcilerine Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık tarafından birer plaket verildi.



Göksu, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, helal turizmin dünyada büyüyen bir sektör olduğunu söyledi.

Zirvenin öneminin her geçen yıl arttığını vurgulayan Göksu, şöyle konuştu:

"Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden Türkiye'ye gelen turist miktarı oldukça artıyor. Türkiye'nin gelişmesi, o insanların kalbi muhabbeti ve yine Türkiye'deki insanların o insanlara alışıp sıcak davranmaları bunda çok büyük etken. Türkiye'ye gelen turistlere baktığımızda muhafazakar ailelerin ilgi duyduğu, ayrı havuzların ve sahilin olduğu turist kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz."

Göksu, zirvenin ilkinin yapıldığı geçen sene iyi bir dönüşüm olduğunu dile getirdi. Bu nedenle bu yıl etkinlik için gelen turizm acenteleri, yatırımcı ve gazeteci sayısını çeşitlendirdiklerini kaydeden Göksu, "Başbakanlık Yatırım Ajansı olarak hedefimiz ilk önce helal turizmi Türkiye'de tanıtmak, bu ülkelerden seyahat için gelen yatırımcıları teşvik etmek ve imkanları anlatmak." ifadesini kullandı.

Mustafa Göksu, zirveye 12 ülkeden 80 seyahat acentesi temsilcisi ve 15 gazetecinin katıldığını sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Çalık ise böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını anlatarak, zirveyi geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti.