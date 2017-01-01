ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

2. Helal Turizm Zirvesi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 02:25
2. Helal Turizm Zirvesi

ANTALYA (AA) - Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez Ülkeleri Sorumlusu Mustafa Göksu, "Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden Türkiye'ye gelen turist miktarı oldukça artıyor. Türkiye'nin gelişmesi, o insanların kalbi muhabbeti ve yine Türkiye'deki insanların o insanlara alışıp sıcak davranmaları bunda çok büyük etken." dedi.

TYDTA, Serik Belediyesi ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle bu yıl 2'ncisi düzenlenen Helal Turizm Zirvesi, Antalya'nın Serik ilçesinde yapıldı.

Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde gerçekleştirilen zirve kapsamında verilen yemeğe Körfez ülkeleri ile İran ve Mısır'dan seyahat acentelerinin temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Gecede, zirveye katkı sağlayan kurumların temsilcilerine Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık tarafından birer plaket verildi.

Göksu, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, helal turizmin dünyada büyüyen bir sektör olduğunu söyledi.

Zirvenin öneminin her geçen yıl arttığını vurgulayan Göksu, şöyle konuştu:

"Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden Türkiye'ye gelen turist miktarı oldukça artıyor. Türkiye'nin gelişmesi, o insanların kalbi muhabbeti ve yine Türkiye'deki insanların o insanlara alışıp sıcak davranmaları bunda çok büyük etken. Türkiye'ye gelen turistlere baktığımızda muhafazakar ailelerin ilgi duyduğu, ayrı havuzların ve sahilin olduğu turist kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz."

Göksu, zirvenin ilkinin yapıldığı geçen sene iyi bir dönüşüm olduğunu dile getirdi. Bu nedenle bu yıl etkinlik için gelen turizm acenteleri, yatırımcı ve gazeteci sayısını çeşitlendirdiklerini kaydeden Göksu, "Başbakanlık Yatırım Ajansı olarak hedefimiz ilk önce helal turizmi Türkiye'de tanıtmak, bu ülkelerden seyahat için gelen yatırımcıları teşvik etmek ve imkanları anlatmak." ifadesini kullandı.

Mustafa Göksu, zirveye 12 ülkeden 80 seyahat acentesi temsilcisi ve 15 gazetecinin katıldığını sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Çalık ise böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını anlatarak, zirveyi geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER
Taciz iddiasıyla tutuklanan gazeteciye tahliye kararı
YEREL

TACİZ İDDİASIYLA TUTUKLANAN GAZETECİYE TAHLİYE KARARI
Antalya'dan Uzakdoğu'ya ihracatta doğrudan sefer
YEREL

ANTALYA'DAN UZAKDOĞU'YA İHRACATTA DOĞRUDAN SEFER
Finike Belediyesi'nden maaş promosyon anlaşması
YEREL

FİNİKE BELEDİYESİ'NDEN MAAŞ PROMOSYON ANLAŞMASI
Manavgat'ta otomobil hırsızlığı
YEREL

MANAVGAT'TA OTOMOBİL HIRSIZLIĞI
Antalya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Antalya'da orman yangınlarına anında müdahale edilecek
YEREL

ANTALYA'DA ORMAN YANGINLARINA ANINDA MÜDAHALE EDİLECEK
&quot;Caretta&quot;nın gözlerini oydular
YEREL

"CARETTA"NIN GÖZLERİNİ OYDULAR
&quot;Töre&quot; Alanya'da
YEREL

"TÖRE" ALANYA'DA
II. İNES Akademik Araştırmalar Kongresi
YEREL

II. İNES AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
YEREL

ANTALYASPOR'DA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAZIRLIKLARI
Antalya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ANTALYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Kızına 150 liraya yaptığı düzenekle yürütmeyi öğretti
YEREL

KIZINA 150 LİRAYA YAPTIĞI DÜZENEKLE YÜRÜTMEYİ ÖĞRETTİ
Antalya'da tır dorsesinde kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

ANTALYA'DA TIR DORSESİNDE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Kaymakam Şimşek, özel sporcuları kutladı
YEREL

KAYMAKAM ŞİMŞEK, ÖZEL SPORCULARI KUTLADI
Özel öğrenciler Alanya'nın gururu oldu
YEREL

ÖZEL ÖĞRENCİLER ALANYA'NIN GURURU OLDU
'Konyaaltı 2' nci Mutlu Çocuk Fuarı ' kapılarını açıyor
YEREL

'KONYAALTI 2' NCİ MUTLU ÇOCUK FUARI ' KAPILARINI AÇIYOR
Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi yükseliyor
YEREL

DOĞU GARAJI KÜLTÜR VE TİCARET MERKEZİ YÜKSELİYOR
MMO Antalya Şube'den kaynakçı sorununa çözüm
YEREL

MMO ANTALYA ŞUBE'DEN KAYNAKÇI SORUNUNA ÇÖZÜM
Döşemealtı'nın Genç Vekilleri Avrupa'ya gidiyor
YEREL

DÖŞEMEALTI'NIN GENÇ VEKİLLERİ AVRUPA'YA GİDİYOR
Kepezli çocuklar trafiği öğrendi
YEREL

KEPEZLİ ÇOCUKLAR TRAFİĞİ ÖĞRENDİ
Teneffüs Park'ı çocuklar mektuplarıyla anlattı
YEREL

TENEFFÜS PARK'I ÇOCUKLAR MEKTUPLARIYLA ANLATTI
&quot;Medipol Başakşehir karşılaşmasını mutlaka kazanmamız gerekiyor&quot;
YEREL

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KARŞILAŞMASINI MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREKİYOR"
ASAT Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Süper Ligde
YEREL

ASAT TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL TAKIMI SÜPER LİGDE
2. Antalya sinema günleri sona erdi
YEREL

2. ANTALYA SİNEMA GÜNLERİ SONA ERDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Dudak silikonu faciasında yeni mağdur çıktı!
GÜNDEM

DUDAK SİLİKONU FACİASINDA YENİ MAĞDUR ÇIKTI!

 1
  • 2 WhatsApp'ın çöküşüyle espri fırtınası başladı
  • 3 "Fransa'yı kesin olarak bir kadın yönetecek. Ya ben ya da Merkel"
  • 4 Oğlu olana kız, kızı olana erkek yok!