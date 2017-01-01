Adana'da hırsızlık ve uyuşturucu zanlısı iki kişi yakalandı

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ADANA (AA) - Adana polisi, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan biri cezaevi firarisi iki kişiyi aynı evde gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'nde hırsızlık suçundan tutulduğu cezaevinden firar eden Sergen A. ile çok sayıda sabıkası bulunan ve uyuşturucu ticareti yapmaktan aranan Turan E'nin bir evde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, iki zanlı söz konusu evde mutfakta yemek yaptığı sırada yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bu arada, Sergen A. ve Turan E, Adana Adli Tıp Kurumunda kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmaya çalıştı.