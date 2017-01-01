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GÜNCELLEME - Evinde başından vurulmuş bulundu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 00:15

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişi evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Park Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nden bir kavga ihbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 43 yaşındaki Şükrü Aytuçtek'in oturduğu eve gitti.

Ekipler, evin oturma odasında yerde hareketsiz yatan Aytuçtek'in başından silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Karakola giden Aytuçtek'in eşinin, "eşini öldüren kişinin CHP Germencik İlçe Başkanı M.B. olduğunu" iddia ettiği öğrenildi.

AA muhabirine açıklama yapan CHP İl Başkanı Bayram İnci, "Tabii biz de olayı yeni duyduk. Böyle bir şey var mı bilmiyoruz. Bekliyoruz. Biz de kendisine telefonla ulaşamadık. Eğer böyle bir şey varsa bu bizim için üzüntü vericidir. Ne olmuştur öğreneceğiz." dedi.

- Katil zanlısı ve yanındaki kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayete ilişkin hakkında arama kararı çıkartılan M.B'nin de bulunduğu 09 JC 392 plakalı hafif ticari aracın Söke ilçesinde olduğunu tespit etti.

Araçtakilerin, polisin "dur" ihtarına uymaması sonucu kovalamaca yaşandı. Ekipler, Söke Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bir arazide otomobili terk edilmiş buldu.

Bölgede çalışma yapan ekipler, Cumhuriyet Parkı'nda M.B. ve yanındaki kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen iki şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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