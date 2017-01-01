Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı

MALATYA (AA) - Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sıcaklıkların 2-3 derece artması öngörülen bölgede, rüzgarların yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Gök gürültülü sağanakla birlikte muhtemel bölgesel dolu yağışları ve kuvvetli rüzgar değişimine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması uyarısı yapıldı.