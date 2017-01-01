ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ'nün "öğretmen yapılanması" iddianamesi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:08

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "öğretmen yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında örgüte üye oldukları ve örgüt adına faaliyette bulundukları iddia edilen 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "öğretmen yapılanmasına" yönelik soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından 7'si tutuklu 19 sanığın "terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, incelemenin ardından kabul edildi.

İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'da tarafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL

TEKİRDAĞ'DA TARAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Tekirdağ Yardımseverler Derneği kermesi
YEREL

TEKİRDAĞ YARDIMSEVERLER DERNEĞİ KERMESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası inşaatı hızla ilerliyor
YEREL

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI İNŞAATI HIZLA İLERLİYOR
Başkan Albayrak'tan Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK'TAN DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ MESAJI
Karadeniz Yayla Şenliklerini Süleymanpaşa Belediyesi düzenleyecek
YEREL

KARADENİZ YAYLA ŞENLİKLERİNİ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ DÜZENLEYECEK
Belediye personeline &quot;Resmi Yazışma Kuralları ve Standart Dosya Planı&quot; eğitimi
YEREL

BELEDİYE PERSONELİNE "RESMİ YAZIŞMA KURALLARI VE STANDART DOSYA PLANI" EĞİTİMİ
TAMP Tekirdağ bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL

TAMP TEKİRDAĞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dudak silikonu faciasında yeni mağdur çıktı!
SAĞLIK

DUDAK SİLİKONU FACİASINDA YENİ MAĞDUR ÇIKTI!

 1
  • 2 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 3 Ne iPhone ne Samsung! İşte o telefon
  • 4 FED faiz kararını açıkladı! Dolarda bu sabah neler oluyor