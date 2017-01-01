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Kırıkkale'de hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:09
Kırıkkale'de hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Selahattin Arvas (34) idaresindeki 65 BD 320 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 20. kilometresinde çalışma nedeniyle tek yönden verilen yolda karşı yönden gelen Burhan T. yönetimindeki 44 PS 473 plakalı bir kargo şirketine ait kamyonla çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan sürücü Arvas, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Arvas'ın cesedi, Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hafif ticari araçta bulunan eşyaların yola saçıldığı görüldü.

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