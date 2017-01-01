Dereye devrilen otomobildeki yaralı sürücü kurtarıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da dereye yuvarlanan otomobildeki yaralı sürücü, Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Sürmene ilçesine bağlı Küçükdere Mahallesi Oylum yolu mevkisinde Gökhan Kol'un (25) kullandığı 53 AH 284 plakalı otomobil, Küçükdere Deresi'ne devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri araçtaki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
AFAD ekibinde yer alan 4 kişi, derenin içerisinde ters dönen otomobilde bulunan Kol'u bulunduğu yerden çıkarttı. Bacağında kırık olduğu tespit edilen Kol, 112 Acil Servis ekiplerince Araklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil ise dere yatağından vinç yardımıyla çıkartıldı.