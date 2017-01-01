Dolandırılan yaşlı kadın için seferber oldular

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ADANA (AA) - Adana'da seyyar tezgahta satış yaptığı sırada alışveriş bahanesiyle bir kişi tarafından 110 lira dolandırılan 70 yaşındaki Hanım Samur'a yardım için vatandaşlar ve polis seferber oldu.

Merkez Çukurova ilçesinde seyyar tezgahta bal, tülbent, pekmez ve yelpaze gibi ürünler satan Samur, kendisinden tülbent almak isteyen kişinin 200 lira vermesi üzerine bozuk parası olmadığını söyledi.

Para üstü olarak Samur'un üzerindeki 110 lirayı alan şüpheli, "Şuradaki dükkan benim size bir de çay söyleyeyim. Parayı bozdurup geleceğim." diyerek yanlarından ayrıldı.

Şüphelinin uzun süre gelmemesi üzerine çevredeki iş yerlerine kontrol eden Samur, dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi.

Yaşlı kadın, olay yerine gelen polise parasının çalındığını ağlayarak anlatınca çevredeki vatandaşlar ve ekipler, Samur'u gözyaşlarını silerek teselli etmeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar kadına destek olmak amacıyla ürün satın alırken "Canım teyzem üzülme canına bir şey gelmedi" diyerek moral verdi.

Bir vatandaş ise "Hadi teyzemden ürünleri alın bitirin şunları." diyerek kadına destek oldu. Kadın polis memuru da durumuna üzüldüğü Samur'a bir miktar para verdi.

Hanım Samur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle seyyar tezgahta satış yaparak geçinmeye çalıştığını, felçli olan oğlu ve 3 torununun rızkını kazandıklarını söyledi.

Dolandırıcıyı Allah'a havale ettiğini belirten Samur, "Biz bir lokma ekmek yemeğe çalışıyoruz. Bizim niye canımızı yakıyorlar?" ifadesini kullandı.