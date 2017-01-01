Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Kayseri'de

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KAYSERİ (AA) - Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, Çin ile Türkiye arasındaki dostane iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Yu, çeşitli programlara katılmak için geldiği Kayseri'de, Vali Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada ticaretin karşılıklı görüş alışverişiyle geliştirileceğini belirten Yu, "Sizinle ve Kayserili yetkililerle görüşmek için burada bulunuyoruz. Çin ile Türkiye arasındaki dostane iş birliğini daha da geliştirmek istiyoruz. Özellikle de Kayseri ile Çin arasındaki iş birliğini nasıl daha iyi geliştirebiliriz bu konuda karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaya geldik." diye konuştu.

Kalabalık bir heyetle Kayseri'de temaslarda bulunacaklarının altını çizen Yu, şu değerlendirmede bulundu:

"Kayseri bizim için çok önemli. Bu yüzden tek başıma gelmedim. Aynı zamanda Çin Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarını da beraberimde getirdim. Bize eşlik eden kalabalık bir iş adamları heyeti de var. Bu vesileyle Çin ve Kayseri arasında ne gibi iş fırsatları var, bu konuda bilgi almak istiyoruz. İkincisi de öğleden sonra düzenlenecek programa katılmak istiyorum. Bu önemli bir programdır. Öğleden sonra yapılacak program, Çin Türkiye ilişkileri bakamından önemli bir gelişmedir. 2015 yılında G-20'nin Antalya'da düzenlenen toplantısında Çin Devlet Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında e-ticaretle ilgili bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Öğleden sonra yapılacak e-ticaret işbirliği sözleşmesi lansmanı da iki liderin mutabakatlarını yerine getirmek için çok önemli bir adımdır. Bu vesileyle mümkünse Kayseri’nin gelenek ve göreneklerini de görmek istiyoruz."

Vali Kamçı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, e-ticaretle ilgili toplantının Kayseri açısından önemine değindi.

Çin mallarının Türkiye’de revaçta olduğuna işaret eden Kamçı, "Bu ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek adına yapılması gerekenler konusunda bugün Kayserimizde bir toplantı yapacağız. Bu toplantının yararlı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.