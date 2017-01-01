GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 65,00 - 75,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL)şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|30,00
|44,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|kg
|65,00
|75,00
|Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)
|kg
|85,00
|130,00
|Antep fıstığı (yeşil iç soyulmuş)
|kg
|102,00
|102,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|kg
|58,00
|83,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|kg
|60,00
|67,00
|Antep fıstığı (gül iç)
|kg
|64,00
|69,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|kg
|46,25
|46,25
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,54
|1,54
|Buğday
|kg
|1,01
|1,12
|Badem içi (tatlı)
|kg
|38,00
|45,00
|Badem içi (soyulmuş)
|kg
|55,00
|55,00