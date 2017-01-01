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Ordu'da kültür sanat

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:26

ORDU (AA) - Ankara Devlet Tiyatrosu, "Tolstoy ve Anna" adlı oyununu Ordu'da izleyicinin beğenisine sunacak.

Hatice Gülsün Kınal'ın yazdığı, Funda Mete'nin yönettiği oyunda, Oktay Dal, Ebru Uysal, Mine Medya Haktanır ve Batu Ergün rol alıyor.

Tek perdelik oyunun dekorunu Anıl Ateş Işık, kostümünü Günnur Orhon, ışık tasarımını İbrahim Karahan, müziğini ise Can Aksel Akın üstleniyor.

Oyun, yarın saat 20.00 ile 6 Mayıs cumartesi günü saat 14.00 ve 20.00'de Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

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