Edirne'de hedef ziyaretçilerin memnuniyeti

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, son haftalarda Edirne'nin turizm atağı yaptığını belirterek, "Yakalanan potansiyelin geri kaçmaması için misafirlerin sıkıntı ve ihtiyaçlarını gidermek için bütün taraflar olarak toplantılarımızda çözüm yollarını bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Müze ziyaretçi sayısındaki artış, kentte hafta sonu yaşanan turist hareketliliği, otellerde rezervasyonların günler öncesinden dolması, son dönemde Edirne'nin tanıtımına yönelik çalışmalarda hedefe ulaşıldığını göstergesi olarak kabul ediliyor.

Edirne Valisi Günay Özdemir'in sektör temsilcileriyle turizmde hedefe ulaşılacak yolda mikro toplantılar yaparak sorun ve çözüm odaklı çalışılması, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın medya yoluyla kenti tanıtma projeleri, kentte son 6 ayda yapılan çalışmalar sonrası tanıtımın meyvelerinin toplanmaya başlandığını gösteriyor.

Eski payitahtın cazibe merkezi olarak daha fazla kabul görmesi sonrası artan turist sayısı, yöneticileri tanıtım hedefinden "önlem alma" durumuna geçirdi.

Edirne'yi, geçen hafta sonu 30 bini aşkın turist gezdi. Bu hafta sonu da "Kakava Şenlikleri" için ise kente 60-70 binin üzerinde ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

- "Yeni bir sinerji oluştu"

Edirne Valisi Günay Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda eski payitaht Edirne'nin turizm atağı yaptığını söyledi.

Edirne'nin İstanbul'a yakınlığının kent için önemli olduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki birçok kişinin de artık Türkiye'de de farklı yerlere gitmek isteği var. Bunu da iyi değerlendirdiğimiz zaman turizm anlamında çok daha fazla katkı olacağını düşünüyorum. Son dönemde gerçekten bütün sivil toplum örgütleri, bütün kamu kuruluşları, sektör temsilcileri herkes bu konuda ciddi bir gayret içerisinde. Bizim amacımız bu gayreti biraz daha artırmaktı. Bunu da sektör toplantıları yaparak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla toplantılar yaparak herkesi biraz motive etmeye çalıştık. Bu motivasyonun sonucunda olumlu gelişmeler olduğunu görüyorum. Belediyemiz, turizm müdürlüğümüz, sivil toplum örgütlerimiz, derneklerimiz, otelcilerimiz, lokantacılarımız hepsi şu anda bir gayret içerisindeler. Yeni bir ivme kazandık. Yeni bir sinerji oluştu. Bu sinerjinin devam edeceğini düşünüyorum."

- "Güvenli ve huzurlu bir hizmet vermek istiyoruz"

Edirne'nin geçen hafta sonu son yıllara göre en çok ziyaretçi alan dönemi yaşadığını dile getiren Özdemir, gelecek haftalarda da aynı yoğunluğu beklediklerini ifade etti.

Edirne'ye gelen ve gezen misafirlerden ne gibi sıkıntılar ve sorunlarla karşılaştıklarına dair geri dönüşler almaya çalıştıklarını anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Yakalanan potansiyelin geri kaçmaması için misafirlerin sıkıntı ve ihtiyaçlarını gidermek için yine bütün taraflar olarak toplantılarımızda çözüm yollarını bulmaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde Valilik, Belediye, Kültür Müdürlüğü, Ticaret Odası ve sektör temsilcileriyle ne tür sıkıntılarla karşı karşıyayız, bunları nasıl çözeriz, bununla ilgili de önümüzdeki hafta hemen bir değerlendirme toplantısı yapacağız.

Haftalık ya da 15 günlük değerlendirme toplantılarımızı ve yapılacak işleri kontrol etme açısından hangi aşamadayız onları da kontrol etme açısından bu işlemimize devam edeceğiz. Çünkü bizim amacımız; gelen misafirlerimize her türlü rahatı sağlamak, onlara güvenli ve huzurlu olan Edirne'de daha güvenli ve huzurlu bir hizmet vermek istiyoruz."