Adana’nın Aladağ ilçesinde geçen yıl 10’u öğrenci 12 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı yurt yangınıyla ilgili aralarında yurt müdürünün de bulunduğu tutuklu 7 kişi hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Adana’nın Aladağ ilçesinde geçen yıl 10’u öğrenci 12 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı yurt ...