İneğin göz kapağındaki tümör ameliyatla alındı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da simental ırkı ineğin, "Bazal hücre karsinomu" adı verilen göz kapağındaki tümör ameliyatla alınarak hastalığın ilerlemesi ve hayvanın yaşamının tehlikeye girmesi önlendi.

Ağlı ilçesinde görev yapan veteriner hekim Birol Yürük, kendisine getirilen simental ırkı ineği muayene ettiğinde, sağ alt göz kapağında tümör tespit etti. Yapılan ameliyatla göz kapağındaki kanserli hücre alınan ineğin tedavisi sürüyor.

Yürük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yaşlarındaki ineğin göz kapağındaki tümörün başarılı bir ameliyat ile alındığını bildirdi.

İşlemin anestezi altında yapıldığını aktaran Yürük, "Anestezi ile göz kapağındaki kanserli hücreyi aldık. Artık ameliyat sonrası tedavi aşamasına geçtik. Tümörün üreme tekrarını engellemek için iyileşme sürecinde homeopatik ilaçlar (Bitkilerle yapılan doğal bir tedavi yöntemi) kullanılacak." dedi.

Bu hastalığın tedavisinin yaygın olmadığına dikkati çeken Yürük, ameliyatın da nadir gerçekleştirildiğini kaydetti.

Genelde hastalıklı hayvanın kesime gönderildiğini ya da "Düzelir" diye beklendiğini anlatan Yürük, "Ama bu ameliyat yapılmadığı takdirde kitle büyüyor. Bütün gözü çepeçevre sarıp sinüs boşluklarından beyin zarına kadar ilerliyor. Bu aşamadan sonra hayvan hayatını kaybediyor. Bu tür hastalığı bulunan hayvan sahiplerinin 'Bir şey olmaz' diye beklemeden veterinere gitmeleri gerekir." diye konuştu.

Yürük, daha önce de benzer bir ameliyat yaptığını dile getirerek, "2009 yılında gebe bir inekte bu tür bir ameliyatı yapmıştım. Ameliyat başarılı geçti ve inek 6 yıl daha yaşadı, 4 buzağı verdi." ifadesini kullandı.



