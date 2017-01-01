Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





MALATYA (AA) - TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, deplasmanda 5-0 kaybettikleri Bandırmaspor maçında çok kötü oynadıklarını söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda farklı kaybettikleri maçta istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını ifade etti.

Sonuca çok üzüldüklerini belirten Gündüz, "Bandırmaspor maçında çok kötü oynadık. Camiadan özür diliyoruz. Başa baş mücadele olacağını tahmin ediyorduk. Bu sonucu hiç beklemiyorduk." dedi.

Gündüz, alınan farklı mağlubiyete rağmen liderliği sürdürdüklerini anlatarak, "Bizi buralara bu takım getirdi, buradan çıkaracak da bu takım. Bu saatten sonra alternatifimiz yok. Bu takımla devam edeceğiz. Önümüzde Adana Demirspor maçı var, bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Hazırlıklarımızı aralıksız sürdüreceğiz ve Adana Demirspor maçında en iyi sonuçla dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.





- Ligdeki en farklı mağlubiyetini aldı





TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Bandırmaspor'a 5-0 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor, ligdeki en farklı mağlubiyetini yaşadı. Yeni Malatyaspor, bu sonuçla şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan kaybetti.

Ligin 26. haftasında sahasının bakımda olması nedeniyle İstanbul'da oynadığı iç saha maçında Elazığspor'u 1-0 mağlup eden ve puanını 53'e yükselten sarı-siyahlılar, sonraki 5 haftalık bölümde sadece 4 puan toplayabildi. Malatya ekibi, geride kalan 5 haftada sadece 1 kez galip gelirken, 3 maçı kaybetti, 1 karşılaşmadan ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 31 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik 8 de mağlubiyet aldı. Malatya ekibi, rakip fileleri 44 kez havalandırırken, kalesinde ise 34 gol gördü.





- Deplasman performansı





TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda oynadığı 15 karşılaşmada 21 puan topladı.

Malatya ekibi, oynadığı 15 karşılaşmada 6 kez galip geldi. Malatya temsilcisi, 3 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrılırken, 6 karşılaşmayı ise kaybetti.