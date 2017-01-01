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3 Ülke Trakya Bisiklet Turu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:29
3 Ülke Trakya Bisiklet Turu


EDİRNE (AA) - Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan topraklarında 4 gün sürecek 3 Ülke Trakya Bisiklet Turu, Edirne'de başladı.

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) tarafından düzenlenen organizasyona, Edirne'nin yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Muğla, İstanbul, İzmir ve İngiltere'nin Manchester kentinden toplam 35 bisikletçi katıldı. Mimar Sinan Heykeli önünde startı verilen turda bisikletçiler 4 gün boyunca yaklaşık 300 kilometre pedal çevirecek.

EDOSK Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Gözet, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenledikleri turla bisiklet turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Güzel bir etkinliğe imza attıklarını dile getiren Gözet, "Türkiye'de ilk kez bir uluslararası bisiklet turizmi örneği olan bir turun dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. 35 arkadaşımızla Yunanistan ve Bulgaristan'da bisiklet sürerek 7 Mayıs Pazar günü Edirne'ye döneceğiz. Turizme bir katkı sunmayı hedefliyoruz. Katılım gösteren arkadaşlarımıza sorunsuz bir tur geçirmelerini diliyorum." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da bisiklet turizminin önemini vurgulayarak, "Edirne, Trakya ve Balkanlar bisiklet sporu için uygun bir alana sahip. Bisikletin yaygınlaşması için çalışmalar içindeyiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından startı verilen tur kapsamında bisikletçiler Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçiş yaptı.

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