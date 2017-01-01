Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Esra Çeliker'in kullandığı 09 BAC 51 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Söke kavşağı yakınında karşı şeride geçti.
Otomobil, yol kenarındaki İbrahim Hazer'e çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hazer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Çeliker, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.