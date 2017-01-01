Tezgahlar toplu dua ile açılışor

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SİVAS (AA) - Sivas’ın Suşehri ilçesinde Müftülük tarafından başlatılan uygulama ile esnaf, sabah topluca dua ederek satışa başlıyor.

Suşehri Müftülüğünün uygulamasında esnaf, ilçede perşembe günleri Yanlızbağlar Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yapılan duanın ardından tezgahlarındaki ürünleri satışa sunuyor.

Suşehri Müftüsü Yaşar Kaşkaya, erken saatlerde semt pazarına gelerek Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Kaşkaya'nın esnafa bol kazanç dilemesinin ardından pazarda satışa başlanıldı.

Kaşkaya, AA muhabirine, farklı bir uygulama başlattıklarını söyledi. Esnafa işlerinde kolaylıklar dileyen Kaşkaya, "Esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların alışverişlerinin bereketli olması için böyle bir uygulama başlattık. Pazarlarımız devam ettiği sürece biz de bu uygulamayı sürdürmeyi arzu ediyoruz.” dedi.

Kaşkaya, uygulamadan pazar esnafının ve vatandaşların memnun olduklarını ifade etti.

Esnaf Yusuf Keskin de ilçede ilk kez hayata geçirilen uygulama nedeniyle İlçe Müftülüğü yetkililerine teşekkür etti.