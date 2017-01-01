Ardahan'da yaralı bulunan kaya kartalı tedavi edilecek

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Hanak ilçesinde yaralı bulunan kaya kartalı, tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Hanak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanları, arazide çalışma yaptıkları sırada kanadı ve ayağından yaralı kaya kartalı buldu. Kartal, Orman ve Su İşleri Ardahan Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şube Müdür Vekili İsmail Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikle Ardahanlılara, doğaya duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, "Özellikle bu kuşların popülasyonunun artması için bu duyarlılık çok önemli." dedi.

Eren, kuşun, tedavisi için Kars'ta bulunan Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildiğini kaydetti.