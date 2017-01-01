Rusya'nın kısıtlamaları kaldırması üreticiyi sevindirdi

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ADANA (AA) - Türkiye ile Rusya'nın domates ve vize konusu dışındaki tüm kısıtlamaları karşılıklı olarak aynı anda kaldırma kararının ardından, Adana'da hasadına başlanan soğan, Rusya'ya ihraç edildi.

Yüreğir Ziraat Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, turfanda üretimin merkezi Adana'da soğan hasadı bu yıl umutlu başladı.

Rusya'yla domates ve vize konusu dışındaki tüm kısıtlamaların kaldırılmasının ardından geçen yıl ürünleri tarlada kalan ve zarar eden üreticinin, bu yıl yüzü gülmeye başladı. Kentteki tarlalarda hasadı süren soğan, Rusya'ya ihraç edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ihracat yasağı kaldırılan tarım ürünler arasında yer alan soğanın hasadına Adana'da nisan ayının son haftası başlandığını bildirdi.

Yasak kalktıktan sonra hasat edilen ilk ürünlerin Samsun'dan gemiye yüklenerek Rusya'ya gönderildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında yaşanan kriz nedeniyle 2016 yılı hasat dönemi üretici için çok zor geçti. Rusya’ya yapılan ihracat durunca ürün de tarlada kaldı ve çiftçi zarar etti. Rusya soğan alımına uyguladığı yasağı kaldırdığı için üreticimiz bu yıldan umutlu. Soğan hasadının piyasanın durumuna göre haziran ayı sonlarına kadar devam edecek. Rusya pazarının açılmasıyla hasat da hızlı başladı ve aynı hızda ilerliyor. Tarlalarda tırlara yüklenen ürünler, Samsun Limanı'nın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına dağılıyor. O yüzden bölgede hasat süresinin bu yıl daha kısa olmasını bekliyoruz."

- Ekim alanı azaldı

Doğan, geçen yıl 41 bin 500 dekar alanda soğan ekilmişken, bu yıl ekim alanının yüzde 25 civarında azalarak 31 bin 500 dekara gerilediğini aktararak, "Geçen yıl soğandan zarar eden üreticimizin bir bölümü, aynı akıbeti yaşamamak için başka ürünlere yöneldi ve ekim alanı yaklaşık yüzde 25 azaldı. Ancak ihracat yasağının kalkmasıyla durum değişti. Soğan ekimi yapan üreticinin geçen yıla oranla bu yıl yüzü gülüyor." ifadelerini kullandı.

Soğanda dekar başına 6-8 ton arası verim alındığını belirten Doğan, tarlada fiyatın ise şu an için 60 kuruş civarında olduğunu kaydetti.