Cumhurbaşkanı Erdoğan fedakar baba ile görüştü

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ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da protez ayaklı kızının daha rahat yürüyebilmesi için evine düzenek yapan baba Ali İhsan Yıldırım'ı telefon arayarak, bir süre görüştü.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan, bebekken sol bacağı kesilen 3,5 yaşındaki Özge'nin protez ayak ile rahat yürüyebilmesi için evinin tavanına, tekerlekli alüminyum ve ipten oluşan düzenek kuran Ali İhsan Yıldırım'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tütüncü'yü telefonla aradı ve Yıldırım'la konuşmak istediğini söyledi.

Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, kendisine "Tek çocuk mu var?" diye sordu. Yıldırım'ın iki çocuğunun olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, "Allah yar ve yardımcınız olsun. Hakan Bey her zaman yanınızda." dedi.

Baba Yıldırım'ın, "Sizden hukuki yoldan destek bekliyorum" demesi üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakan Bey kendisi de hukukçu olduğu için inşallah bunu takip edecekler. Biz de Hakan kardeşimizi takip edeceğiz. Allah yardımcınız olsun inşallah." diye konuştu.

Başkan Tütüncü, ailenin sorunlarıyla ilgileneceğini belirterek, kendilerine protez, fizyoterapist yardımı ile hukuki destekte bulunacağını ifade etti.



