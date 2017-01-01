Siirt'te terör operasyonu

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SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşlar arasında meydana gelecek her türlü kavga ve arazi anlaşmazlığı gibi sorunların terör örgütü tarafından çözüme kavuşturulması maksadıyla sözde "köy komitesi" üyesi olarak seçilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 15'i yakalandı. Firari bir şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.