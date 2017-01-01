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VAN (AA) - Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından düzenlenen ve farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin katıldığı "Türkiye'de Aşiret Gerçeği" sempozyumu Van'da başladı.

Cengiz Andıç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek programın açılışında konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İslam ülkelerinde aşiret gerçeği üzerinde yeteri kadar durulmadığını söyledi.

Aşiret gerçeğinin bilimsel ortamlarda en çok tartışılması gereken konulardan biri olması gerektiğini ifade eden Battal, şunları kaydetti:

"Bazı ülkeler, varlığı ve devlet yapısı gereği aşiret gerçeği üzerine oturmuştur. Zaman zaman aşiretler arasında çıkan tartışmalar ve kavgalar devletleri önemli derecede etkiler. Bu da İslam ülkeleri ve Ortadoğu'da aşiretlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Aşiretler bulunduğu toplumda bazen sulhun aracı olurken, bazen de kavganın aracı olurlar. Bunu tartışmadığımız sürece toplumumuzda istediğimiz barışa, huzura ve güvene ulaşamayız. Bu nedenle aşiret gerçeğiyle ilgili tartışma ortamları yaratılmalıdır."

Rektör Battal, aşiretlerin varlıklarını sürdürmelerinin yanı sıra bulunduğu yerin kültürüne de önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

- "Aşiretlerde töre ve adetler özel olarak korunuyor"

Vali Yardımcısı Mehmet Parlak da başta sosyoloji olmak üzere tarih, siyaset, antropoloji ve diğer birçok bilimin, aşiret gerçeği konusuyla yakından ilgilendiğini dile getirdi.

Aşiret yapılanmasının yoğun olduğu yerlerde geleneksel otoritenin hakim olduğunu aktaran Parlak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sosyolojik olarak ele alındığında aşiretlerde birincil ilişkilerin ön planda, akrabalık ilişkilerinin güçlü, kolektif davranma ve karar alma biçimlerinin ön plan olduğunu görüyoruz. Aşiretlerde töre ve adetler özel olarak korunuyor. Türkiye'de de cumhuriyetle gelen kentleşmeye rağmen halen kırsalda yaşayan aşiretleri görmek mümkün. Aşiretleri oluşturan bireylerin belli bir hiyerarşi içinde olması, sosyal denetim mekanizması açısından önemlidir."

YYÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suat Parin ise coğrafyanın bir gerçeği olan aşiretleri hem ön yargılardan kurtarmak hem de bir bilgi birikimine imkan vermek amacıyla sempozyum düzenlediklerini söyledi.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan da aşiretlerin yapısı ve toplum üzerindeki etkisinin ele alınacağı sempozyumun akademik hayata önemli katkı sağlayacağını anlatarak, katılımcılara teşekkür etti.

Sempozyum, "Türkiye'de Aşiret Tartışmaları" konulu oturumla sürdü.