Akdeniz Belediyesi vatandaşın çatısını yeniledi

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MERSİN (AA) - Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Hamdi Bilge Aktaş'ın göreve gelmesinin ardından hizmetlerini sürdüren Akdeniz Belediyesi, evlerinin çatısı çökme noktasına gelen aileye destek verdi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çay Mahallesi'nde ikamet eden bir aile, şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle çökme noktasına gelen evinin çatısını maddi imkansızlıklar nedeniyle onaramadı.

Aile, belediyeye müracaat ederek evin onarımı için yardım istedi. Akdeniz Belediyesi Kadın Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince evde inceleme yapılarak hasar gören çatının onarılmasına karar verildi.

Fen işleri ekiplerinin yaptığı çalışmayla, hasar gören çatı sökülerek yeni bir çatı inşa edildi.

Kaymakam Aktaş, yaptığı açıklamada, ailelerin talebini imkanları doğrultusunda yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

İlçe sınırları içerisinde meydana gelen aşırı yağışlar sırasında ve sonrasında ekiplerin zarar gören mahalle ve sokaklarda tadilat, bakım, onarım ve temizlik çalışması yaptıklarını bildiren Aktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Çalışmalar sırasında fırtınadan zarar gören ve ekonomik koşullarının yetersizliği nedeniyle mülklerinin onarımını gerçekleştiremeyecek ailelere imkanlarımız dahilinde yardımcı oluyoruz. Bu bağlamda Çay Mahallesi'nde ikamet eden bir ailenin evinin çatısını ekiplerimiz tarafından yenilendi."