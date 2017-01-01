Öğrencilerin eğitimine kermesli destek

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) ''Bir öğrenci de sen okut'' kampanyası kapsamında, öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen kermesin açılışında yaptığı konuşmada, çok anlamlı ve güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirtti.

Kermesten toplanan paraların tamamının öğrencilerin ihtiyaçlarına harcanacağını anlatan Özdemir, ''Özellikle Balkanlar'dan gelen öğrencilerimizin ihtiyaçlarını giderme adına çok güzel bir faaliyet. Eşime ve rektörümüzün eşine çok teşekkür ederim. Çünkü bir işe hanım eli değerse hanımlar bir işe sahip çıkarsa ben inanıyorum ki o iş çok daha etkili ve faydalı olacaktır.'' diye konuştu.

Vali Özdemir, Edirne'de yaşayan vatandaşların genelde Balkanlar'dan göç ettiği için oradaki durumu ve şartları çok iyi bildiğini, bu nedenle çok hassas ve yardımsever olduklarını vurguladı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise bugün ''Bir öğrenci de sen okut'' kampanyası kapsamında öğrencileri için kermes düzenlediklerini söyledi.

Üniversitelerinde 47 bin öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Tabakoğlu, ''Bunlar arasında Balkanlardan gelen ve zor şartlarda okuyan öğrencilerimiz var. Onları korumak ve kollamak adına yaptığımız bir etkinlik bu. Ben bu kermesin düzenlenmesinde başta sayın Valimiz ve eşi olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Özdemir ve beraberindekiler, kermesin açılışını gerçekleştirdi.

Yöresel yemekler, el ürünleri ve çeşitli hediyelik eşyaların yer aldığı kermeste, ilk satışı Vali Özdemir, iş adamı Murat Can Angun'a yaptı.