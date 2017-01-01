PAÜ'nün elektrikli otomobiline yerli motor

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DENİZLİ (AA) - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin geliştirdiği "Alatay" adlı elektrikli otomobile yerli motor tasarlandı.

PAÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selim Köroğlu danışmanlığında oluşturulan farklı disiplinlerden 45'e yakın mühendis ve mühendis adayının tasarladığı "Alatay" adlı otomobil, TÜBİTAK Alternatif Enerjili Elektrikli Araç Yarışması'na "Yerli Ürün Teşvik" kategorisinde katılacak.

Tüm aksamı ve yazılımı Denizli'de üretilen otomobil, yarışmada, geliştirilen motorla 6 ürün bileşeninin tamamında yerli ürünle yer alacak.

Yrd. Doç. Dr. Köroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2014 yılından bu yana büyük bir ekiple elektrikli araçlar üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi.

TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmaya geçen yıl da katıldıklarını hatırlatan Selim Köroğlu, "2016'da yerlilik kategorisinde birincilik ödülü aldık. Geçen sene 6 bileşenden 5'i yerliydi. Sadece motorları hazır ticariydi. Bu yıl tüm unsurlarda yerel olan bir proje hazırlığına başladık. Katılımımız kabul edildi. İlk raporumuzu gönderdik. Proje ekibimiz, tek eksiğimiz olan motor kısmını da tasarladı."

Köroğlu, takım olarak sürdürülebilir bir proje hedeflediklerini de sözlerine ekledi.