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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "15 Temmuz Milli İrade Destanı" Yazarlık Yarışması’na, 19 ilden 101 eserin gönderildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Şehir Tiyatrolarınca organize edilen yazarlık yarışmasına başvuruların tamamlandığı belirtildi.

Yarışmaya 19 ilden 101 eserin gönderildiği bildirilen açıklamada, yarışma sonuçlarının jürinin değerlendirmesinin ardından 3 Temmuz’da açıklanacağı ve 11 Temmuz’da ödül töreninin yapılacağı ifade edildi.

Yarışmayla 15 Temmuz darbe girişimi benzeri bir felaketle tekrar karşılaşılmaması için gelecek nesillerin tiyatro sanatı üzerinden bilinçlendirilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yazarlık yarışmasına katılacak eserler, oluşturulacak Seçici Kurul Üyeleri tarafından konu, dil, süre, dramatik oyun yazma teknikleri ve yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecek. Yarışmada birinciliği elde eden eser sahibine 20 bin lira, ikinciye 15 bin lira, üçüncüye 10 bin lira ödül verilecek. Mansiyon almaya hak kazanan üç eser için ise ödül 5'er bin lira olacak. Ödül alan eser, birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış ise ödül miktarı aralarında eşit olarak bölünecek. Yarışmanın seçici jürisi üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri, Devlet Konservatuvarları, Devlet Tiyatroları ve KBB Şehir Tiyatroları öğretim üyeleri, oyuncuları ve dramaturglarından oluşuyor."