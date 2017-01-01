Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası

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MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin üçü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda görülen davanın ikinci duruşmasının altıncı gününde toplanan deliller, tanık ifadeleri ve müşteki beyanlarıyla ilgili sanıkların savunmaları ile talepleri alındı.

Sanıklardan eski Özel Kuvvetler üyesi Yüzbaşı Bahadır Sagun, darbe girişimi gecesi boyunca televizyon ve telefonları açık olanların, hatta darbe planlarının yapıldığı toplantıya katılanların, emir komuta içerisinde yönetime el konulduğu düşüncesiyle hareket ettiklerini öne sürdü.

Gerçekler saklanarak personelin de Genelkurmay Başkanı'ndan geldiği söylenen emirlere uymasının sağlandığını iddia eden Sagun, kendisinin de bu kapsamda değerlendirilmesini istedi.

Eski Üsteğmen Enes Yılmaz, saldırının gerçekleştiği Marmaris Turban Yazıcı Otel'in sahibi Serkan Yazıcı ve AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ile bazı otel müşterilerinin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Eski SAT (Sualtı Taarruz) ekibinden Üsteğmen Ali Sarıbey ise SAT Komutanı Turhan Ecevit ve eski Aksaz Deniz Üssü Komutanı Namık Alper'in tanık olarak ifadesine başvurulmasını istedi.

ByLock kullanıcısı olduğu suçlamasını kabul etmeyen Sarıbey, tespit yapılan telefon numarasının ağabeyine ait olduğunu iddia etti. Sarıbey, dijital ortama aktarılmış deliller ve ifadeleri incelemek için yeterli sürelerinin olmadığını öne sürerek, cezaevindeki odalarına bilgisayar konulmasını istedi.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sanıkların delilleri incelemesi için süre verildiğini ve gerekirse bu sürenin uzatılacağını kaydetti. Cezaevindeki bilgisayarlarda sanıkların delilleri incelemesine imkan tanındığına işaret eden Baştoğ, her odaya bir bilgisayar konulması talebinin kendilerinin değil, cezaevi yönetiminin değerlendirebileceği bir konu olduğunu vurguladı.

Adli tıp ve balistik uzmanlarının bilirkişi olarak dinlenmesini isteyen sanıklar, savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Öğle arası verilen duruşmaya tanıkların talep ve beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.



