"Kan Film Festivali" yarın başlıyor

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ADANA (AA) - Adana'da, kan bağışının önemine dikkati çekmek ve kan hastalıklarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Kan Film Festivali" yarın başlayacak.

Kan Hastalıkları Federasyonu Başkanı Ali Kılıç, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle organize ettikleri festival hakkında bilgi verdi.

Festivalle, kan bağışının önemini toplumun tüm kesimlerine anlatmayı amaçladıklarını dile getiren Kılıç, ayrıca talasemi, orak hücre anemisi ve diğer kan hastalıklarına yönelik farkındalık oluşturmayı, yeni hasta doğumunun azalması için mesajlar vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Uluslararası katılıma açık festivale Türkiye, Azerbaycan ve Mekadonya'dan 66 eserle başvurulduğunu bildiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Seçici kurulumuz, 23 eserin festivalde yarışmasına karar verdi. Filmler yarın saat 14.00'ten itibaren tarihi Kız Lisesi'nde (Adana Kültür ve Sanat Merkezi) gösterime girecek. Birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 2 bin 500 lira ödül vereceğiz. Festival kapsamında, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de Uğur Mumcu Meydanı'nda kan bağışı etkinliği gerçekleştirilecek. Aynı gün akşam ödül töreni yapılacak."

Kılıç, 7 Mayıs'ta sona erecek festival kapsamında, kan hastalarının yaptığı çini ve ahşap ürünlerin sergileneceğini, çeşitli paneller düzenleneceğini kaydetti.

Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin talasemi hastası bulunduğunu, 1 milyon 500 bin kişinin de taşıyıcı olduğunu belirten Kılıç, "Unutulmamalıdır ki kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Ülkemiz genelinde talasemi ve orak hücre anemi hastalığı yaygındır. Bu hastalıklarla mücadele eden insanlarımıza her ay sürekli kan transfüzyonu gerekmektedir. Özellikle kış aylarında artan ihtiyacın karşılanması amacıyla vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz." dedi.



