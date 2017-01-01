Malatya'da kültür sanat

MALATYA (AA) - Van Devlet Tiyatrosu, "Yedekçi" oyununu Malatya'da izleyicilerin beğenisine sunacak.
Müsahi̇pzade Celal'in yazdığı, Doğan Yağcı'nın yönettiği oyunda, yoksul saf bir delikanlı Yedekçi Salim Doğancıbaşı'nın, Kerim ağanın kızı Munise'ye talip olması ve evlenme sürecinde yaşadığı olaylar anlatılıyor.
Dekor tasarımını Emre Satı, kostüm tasarımını Sevgi Türkay'ın yaptığı oyunda, Gül Urgan, Edip Kamacı, Muharrem Dalfidan, Kenan Önsever, Gülbahar Bozkurt, Betül Tirben, Mustafa Dileklen, Özgür Sağlık, Behice Maurer, Şafak Ceylan, Dilan Atabay, Nedim Salman, Musa Kaya, Ümit Doğal ve Emre Öztekin rol alıyor.
Oyun, Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de ve 6 Mayıs Cumartesi saat 14.00 ile 20.00'de Malatyalı tiyatroseverler için sahnelenecek.