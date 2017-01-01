Samsun'daki FETÖ/PDY davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2'si tutuklu 8 eski emniyet mensubunun yargılanmasına başlandı.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan eski komiser A.Ö. ve R.Y'nin yanı sıra 6 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak ifade veren adı açıklanmayan polis memuru, A.Ö'nün, "Bana yetki verilse Menzil grubu ve AK Parti'lilere hesap soracağım, her şeyi paralel mi yapıyor?" dediğini duyduğunu anlattı.

Komiserlerin hep birlikte polis lokalinde otururken televizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüklerinde "Televizyonu kapatın ya da sesini kısın" dediklerini belirten polis memuru, "Bizi lokalden dışarı çıkarıyorlardı. Karakola her gün Zaman gazetesi geliyordu ancak kimin abone olduğunu bilmiyorduk." ifadesini kullandı.

Tanık olarak dinlenen başka bir polis memuru da R.Y'nin, "Darbe olursa, asker gelirse kimse direnmesin, yapacak bir şey yok" dediğini polis arkadaşlarından duyduğunu kaydetti.

Sanıklar ise savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların örgütün kriptolu haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıp kullanmadıklarının tespiti ile dosya kapsamındaki suç vasfını da göz önünde bulundurarak tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkemeye heyeti de tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.