Bursaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs'ta deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Adnan Örnek yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık tutuldu.
Isınma koşusuyla başlayan antrenman, dar alanda pas-pres çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı bölümde yeşil-beyazlı takımın taktik ağırlıklı çalışma yaptığı öğrenildi.
Sakatlıkları bulunan Pablo Martin Batalla, Ertuğrul Ersoy ve Ricardo Faty antrenmana katılmadı.
Bursaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın da sürdürecek.