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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:26

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Seçime gölge düşürmeye çalışan CHP’nin yaptığını mızıkçılık olarak görüyoruz. Seçim sonuçları tam tersine çıksaydı, ana muhalefetin genel başkanı hiç ağzını açmayacaktı. Ne mühürsüz oylardan bahsedecekti ne de başka türlü YSK’ya sürekli laf atacaktı, çamur atacaktı, hiçbir şey yapmayacaktı." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere halk oylamasının ardından, ilk kez kente gelen Özhaseki, Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, 16 Nisan'daki halk oylamasının huzurlu bir ortamda geçtiğini belirterek, halk oylamasıyla Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını, ekonomideki iyileşmenin herkes tarafından hissedildiğini ifade etti.

İçeride yaşanan güzel gelişmelerin yanı sıra yurt dışında farklı ülkelerle de olumlu gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Özhaseki, "AB'nin seçim öncesindeki tavrının şimdi iyice değiştiğini görüyoruz. Rusya'daki ilişkileri hep birlikte izliyoruz. Bütün bunlar ülkemiz adına iyi ve güzel şeyler. Önümüzdeki günler daha iyi şeyler olacak diye ümit ediyoruz." diye konuştu.

Halk oylamasının ardından CHP’nin ortaya koyduğu tavrı eleştiren Özhaseki, şunları söyledi:

"Seçime gölge düşürmeye çalışan CHP’nin yaptığını mızıkçılık olarak görüyoruz. Seçim sonuçları tam tersine çıksaydı, ana muhalefetin genel başkanı hiç ağzını açmayacaktı. Ne mühürsüz oylardan bahsedecekti ne de başka türlü YSK’ya sürekli laf atacaktı, çamur atacaktı, hiçbir şey yapmayacaktı. Türk milleti kararı verdi diye güle oynaya devam edecekti. Ama tersi çıkınca parti içinde muhalefetin yükseleceğini de iyice hissettiği için, koltuğu da sallanmaya başladığından bir kavga alanı açtı. Kendini kurtarmaya çalışıyor. Artık kendilerinin bileceği bir iş. En azından seçimlere gölge düşürmese, çamur atmasa çok daha iyi bir iş yapmış olurdu. Türkiye’de sanki demokratik bir ortam yok da insanlar hür iradelerini kullanmadılar da bunun tersine işler olmuş gibi birtakım şaibelerle seçime gölge düşürülmeye çalışılması hepimizi üzer. Bu, Türkiye’nin itibarını zedeler, böyle bir şey olmadığını kendileri de çok iyi biliyor. Ne yazıkki bu tür işleri, kendi parti içi muhalefetlerini susturabilmek adına, kendi koltuklarını sağlama almak adına da yapmaya devam ediyorlar. Madem öyle durmadan Avrupa’yı örnek alıyorlar, durmadan Avrupa’dan örnek veriyorlar, Kemal bey oturduğu günden bu yana her seçimi kaybetti. Orada bir seçim kaybeden bırakır gider. Kemal Bey de bunu yaparsa, en azından en doğru kararı vermiş olur."

CHP'nin sık sık gündeme getirdiği mühürsüz oyların sayısını Adalet Bakanlığına sorduğunu aktaran Bakan Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

"Sordum, 'kaç sandıkta mühürsüz oy kullanıldığı iddiası var, ne kadar sandıkta itiraz var.' diye. Çünkü bütün sandıkların başında tüm partilerin temsilcileri var. Eğer bir sandıkta şaibe varsa, sıkıntı varsa ve itiraz müessesi de işlediyse bunun dikkate alınması lazım. 100 kadar sandıkta olduğunu söylediler. Yani mühürsüz oyların 100 kadar sandıkta olduğunu söylediler. 100 sandıkta en fazla olsa olsa 250 oy vardır. Bu 25 bin oy eder taş çatlasa. Bütün bunları 'hayır'a bile yazsanız seçim sonuçlarına hiç etki etmez. Seçim sonuçlarına etki etmeyecek bir şeyden dolayı ortalığı ayağa kaldırmanın ne kadar garip olduğunu biliyoruz. Türkiye şükür normal günlerine döndü, şimdi olayların normalleştiğinin bir alameti buraya gelişimiz ve yapacağımız işlerdir."

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