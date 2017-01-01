Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

UŞAK (AA) - Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Uşak'ta gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda geçen hafta 81 ilde örgütün "mahrem imamları"na yönelik operasyon kapsamında kentte gözaltına alınan Şahin S, Zeki K, Gülcan K, Mehmet Ali A. ve İhsan Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Şüphelilerden bazılarının örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.