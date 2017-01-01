"Kakava"ya eğlenceli davet

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EDİRNE (AA) - Çeribaşı Hamdi Kopça, Roman müzikleri eşliğinde dans ederek Edirne'de yarın başlayacak "Kakava Şenlikleri"ne katılma çağrısında bulunuyor.

Baştan aşağı kırmızı saten kıyafeti ve başındaki oyalı yemenisiyle kentteki esnafı dolaşan çeribaşı Kopça, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Roman dansına eşlik eden esnaf, çeribaşına bahşiş verdi.

- "Halkımızı Kakava'da görmek istiyoruz"

Çeribaşı Kopça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kakava ateşinin yarın yakılacağını söyledi.

Vatandaşları her yıl geleneksel olarak kutlanan Kakava'ya davet ettiğini anlatan Kopça, "Davul ve zurna eşliğinde dükkanları gezerek esnafımızı ziyaret ediyoruz. Bu bizim bir kültürümüz. Çeribaşı olarak halkımızı Kakava'da görmek istiyoruz. Şimdiden daha Kakava'ya yoğun ilgi oldu." diye konuştu.

Esnaf Zafer Aydan da çeribaşının Kakava kültürünün sembollerinden olduğunu söyledi.

Davul ve zurna ile çalınan ezgilerin vatandaşların hoşuna gittiğini anlatan Aydan, Kakava'ya gelecek yerli ve yabancı turistlerin gönüllerince eğleneceğini ve bu kültürü yaşayacağını kaydetti.

Kakava ateşinin yarın Sarayiçi'nde saat 17.30'da yakılmasıyla başlayacak şenlik, ertesi gün şafak sökmeden Tunca Nehri kenarına gelen Romanların ritüelleriyle devam edecek.