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KOCAELİ (AA) - 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Erkan, finale yükseldi.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde, erkekler kumite artı 84 kiloda mücadele eden milli karateci Enes Erkan, yarı finalde Macar rakibi Daniel Molnar'ı 2-0 mağlup ederek finale çıktı.

Müsabaka sonrası göz yaşlarını tutamayan Enes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılaşma sırasında küçük bir sakatlık geçirdiğini ancak biraz tecrübe biraz da kendi evinde olmanın avantajıyla finale kalmayı başardığını söyledi.

"Spora devam edelim mi etmeyelim mi noktasında kalmıştım. 6 ay ara verdim. Bir aylık hazırlanmayla evimde finale kaldım. Çok şükür." diyen Enes Erkan, şunları kaydetti:

"İnşallah bunu şampiyonlukla taçlandırırız. Tüm ekip olarak iyi hazırlandık. Evimde ilk gün finale kaldığım için çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah cumartesi günü şampiyonluk madalyasını alırız. Herkesin duasını bekliyoruz."

Avrupa şampiyonluğu için 6 Mayıs Cumartesi günü tatamiye çıkacak olan Enes, finalde İtalyan Marino Simone ile karşılaşacak.