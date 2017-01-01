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Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:41

HATAY (AA) - Hatay merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 8 kamu görevlisinden 5'i tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Nisan'da Hatay, Adana ve Erzurum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock'u kullandıkları iddia edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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