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Uşak'ta 88 suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:48

UŞAK (AA) - Uşak'ta 88 suçtan kaydı bulunan 19 yaşındaki hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçen hafta kent merkezindeki iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kayıtlardaki şüphelinin B.U.K. olduğunu tespit etti.

İkametgahında gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

B.U.K'nin 88 suçtan kaydı bulunduğu, son bir haftada 3 iş yeri ve bir evden 3 cep telefonu, yaklaşık 11 bin lira ve 4 altın bilezik çaldığı belirlendi.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda iş yerine giren şüphelinin masadaki telefonu çalması yer alıyor.

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