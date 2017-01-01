7. Kastamonu Ahşap Fuarı'na doğru

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KASTAMONU (AA) - Türkiye'nin ilk ahşap fuarı olma özelliği taşıyan Kastamonu Ahşap Fuarı'nın 7'ncisi 18 Mayıs'ta açılacak.

Vali Vekili Yaşar Karadeniz, 7. Kastamonu Ahşap Fuarı istişare toplantısında, fuarın Kastamonu'nun tanıtılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Fuarcılığın uzun soluklu bir iş olduğuna dikkati çeken Karadeniz, "EMİTT Fuarı bile ilk başlarda ilgi çekmedi. Uzun aradan sonra istenilen seviyeye geldi. Fuarcılığın ısrarla tekrarlanması gerekli. Süreklilik, düzenlediğimiz fuarı belirli bir aşamaya getirir. Kesinlikle pes etmeden devam edilmeli. Atılan adımın doğru olduğu düşüncesindeyim." dedi.

Kentte ahşap ürünlerinin yaygın olduğuna değinen Karadeniz, Kastamonu gibi ahşap ürünler açısından zengin bir il için bu tür organizasyonların olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını kaydetti.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş da fuarın Kastamonu Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirileceğini belirtti.

Fuarın açılışına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün gelmesini beklediklerini dile getiren Babaş, "Tüm organizasyonu hazırladık. 18 Mayıs'ta açılacak fuardaki 84 standın 76'sı doldu. Kastamonulu ahşap ustalarımız ve ahşaba gönül verenlerden tek isteğimiz, fuara katılmaları." diye konuştu.

Kastamonu'nun ahşabına sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Babaş, "Türkiye'de ahşap fuarı yapan ilk iliz. Bizler ahşap fuarına sahip çıkamazsak mutlaka başka bir il bunu devam ettirir. Elimizdeki değere sahip çıkmalıyız. Ahşabın başkenti Kastamonu'ya bu yolda yorulmak veya duraklamak yakışmaz. Hep birlikte ahşabımıza sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan sivil toplum örgütü temsilcileri, fuarla ilgili görüşlerini bildirdi.