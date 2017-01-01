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Kahramanmaraş'taki cinayet davasında karar

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:53

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7 çocuk annesi kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Perihan Kara'nın (63) Pınarbaşı Mahallesindeki içme suyu deposu yakınlarında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Elbistan Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Remzi Kamalak ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık Kamalak, savunmasında cinayeti işlemediğini, masum olduğunu öne sürdü.

Mahkeme maktulün cesedinin sarılı halde bulunduğu battaniye üzerindeki saç kılı örneklerinden yapılan DNA testinin sanıkla uyuşması üzerine Kamalak'ın "kasten adam öldürme" suçunu işlediğine kanaat getirerek, müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

- Olay

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Perihan Kara, 20 Ekim 2012 tarihinde Pınarbaşı Mahallesi'ndeki içme suyu deposu yakınlarında bıçaklanarak öldürülmüş, cinayetle ilgili maktulün yakın çevresindeki 30 kişi gözaltına alınmıştı. Cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Remzi Kamalak, mahkemece "kuvvetli suç şüphesiyle" tutuklanmış, alınan DNA örnekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığına gönderilmiş, incelemede saç kılı örneği ile maktulden alınan örneklerin uyuştuğu tespit edilmişti.

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