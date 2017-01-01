Pazara 375 bin ton fındık sunuldu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ORDU (AA) - Dünya fındık üretiminin büyük bölümünü elinde bulunduran Türkiye'de, 2016-2017 sezonunun 8 ayında üreticiler tarafından serbest piyasaya yaklaşık 375 bin 559 ton kabuklu fındık sunulduğu bildirildi.

Ordu Ticaret Borsası (OTB), fındık üretimi yapılan 15 ildeki ticaret borsalarının "müstahsilden tacire satış" rakamlarını açıkladı.

Borsanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, üreticiden tüccara en fazla fındık satışı bu ay da Sakarya'da gerçekleştirildi.

Sakarya'da üreticiler tarafından piyasaya toplam 101 bin 36 ton kabuklu fındık sunulurken, bu ili 78 bin 108 tonla Ordu, 51 bin 986 tonla Düzce izledi.

Diğer il ve ilçelerde üreticiler tarafından pazara indirilen fındık miktarı ise şöyle:

"Fatsa 10 bin 500 ton 839 kilogram, Ünye 10 bin 620 ton 330 kilogram, Giresun 37 bin 937 ton 625 kilogram, Trabzon 37 bin 642 ton 469 kilogram, Rize bin 410 ton 635 kilogram, Terme 3 bin 434 ton 131 kilogram, Çarşamba 26 bin 624 ton 150 kilogram, Samsun 5 bin 743 ton 801 kilogram, Bafra 16 ton 738 kilogram, Kastamonu 585 ton 972 kilogram, Akyazı 9 bin 570 ton 706 kilogram, İstanbul 340 ton 309 kilogram."