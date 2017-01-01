Gaziantep'te Arapça tabelalar kaldırıldı

GAZİANTEP (AA) - İslahiye ilçesinde Suriyeli sığınmacıların açtığı iş yerlerindeki Arapça tabela ve yazılar zabıta ekipleri tarafından kaldırdı.
İslahiye Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan Suriyeli sığınmacıların açtığı iş yerlerindeki tabelaların kaldırılmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Arapça yazılı tabela ve yazıları, "Türkçe'nin korunması" kapsamında görüntü kirliliği oluşturduğu için kaldırdı.
İş yerlerindeki Arapça yazılı tabela, led ışık ve tanıtım yazıları ekipler tarafından söküldü.
Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerince Suriyelilerin iş yerlerine ait denetimlerin arttırıldığı belirtildi.