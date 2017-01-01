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"Operanın yıldızları" Samsun'da sahne alacak

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:08

SAMSUN (AA) - Türkiye'de operanın kurucusu kabul edilen tenor ve rejisör Aydın Gün'ün 100. doğum yılı etkinlikleri kapsamında "Operanın Yıldızları" konserinin üçüncüsü Samsun'da düzenlenecek.

Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde prova yapan orkestranın şefi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada, AA muhabirine, düzenledikleri konserlere gösterilen ilgiden mutlu olduklarını söyledi.

Aydın Gün'ü unutmadıklarını bu konserlerle gösterdiklerini dile getiren Ada, "O bizim kurucumuz, kanunumuzu yazan, İstanbul Operasını kuran, 1309 sayılı Kanun sayesinde hepimizin bu mesleği yapmasını sağlayan büyük bir insandı. Allah rahmet eylesin. Onun yolunda devam etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konserlerde yer alan sanatçıların her birinin yıldız olduğunu belirten Ada, şöyle devam etti:

"Konserleri Mersin'de başlattık. O kadar büyük ilgi gördük ki izdiham yaşandı. Ankara'da ilgiden dolayı iki konser verdik. Konserlerdeki solistlerimiz, her biri birbirinden değerli gençlerimiz yurt dışında da söylüyor. Bu konuda çok şanslı bir ülkeyiz. İyi yetişmiş başka arkadaşlarımız da var, onlara da sıra gelecek. Biz 5 yıldızımızla çıktık turneye, yakın gelecekte bu sayıyı 10'a çıkarmayı düşünüyoruz. Opera yıldızları, bir markaya dönüşüyor. Birinci sınıf bir iş yapmaya çalışıyoruz. En değerlileri bir araya getirilir ve farklı bir şey çıkar. Bununla ilgili sonuçlar alıyoruz. Alkışımız çok bol, salonlarımız yetmiyor."

Sanatçıların motive olması için orkestra şefliği de yaptığını anlatan Ada, yaş bakımından "operanın duayeni" olduğu için orkestrada yer almasının heyecan yarattığını kaydetti.

Ada, Samsun'da konser verecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarına işaret ederek, "Samsun halkını çok seviyoruz. Samsun Opera ve Balemiz çok önemli bir kurum. Halkımızın buraya sevgisi ve saygısı, büyük rağbeti var. Bu konsere onları bekliyoruz." dedi.

- "Operanın Yıldızları" konseri

Dünya opera repertuvarının en seçkin eserlerinden bölümlerin sunulacağı konserde, Türkiye'yi uluslararası düzeyde başarıyla temsil eden soprano Zerrin Karslı ve Deniz Yetim, tenor Emrah Sözer, bariton Caner Akgün, bas Tuncay Kurtoğlu sahne alacak.

Marina Kvlividze'nin başkemancı olarak yer alacağı konser, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

İki bölüm halinde sunulacak konser için biletler, Biletiva internet sitesi ya da opera gişesinden alınabilir.

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