Yangınlar için 3 fonksiyonlu yerli toz ürettiler

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BOLU (AA) - Bir firma tarafından yaklaşık 7 yıl süren çalışma sonucunda üretilen yangın söndürme ürünü, Bolu'da yapılan tatbikatla test edildi.

Orman yangını ve diğer yangınların söndürülmesi için 7 yıllık bir çalışma sonucunda yerli olarak üretilen 3 fonksiyonlu ürünün tanıtımı için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde tatbikat düzenlendi.

Tatbikatta yakılan araç lastikleri, saman ve ahşaplar, suya karıştırılmış ürün yardımıyla kısa sürede söndürüldü.

Söndürülen lastik, saman ve ahşaplar, İtfaiye Müdürü Mehmet Duman ve diğer itfaiyeciler tarafından kontrol edildi.

Ürün kullanılarak yapılan tatbikatta, 70 litre su ile söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yapmaya gerek olmadığı, yanan ürünün söndürüldükten sonra ele alınacak duruma geldiği görüldü.

Daha sonra üzerine benzin ve yağ dökülerek tekrar yakılan lastikler, saman balyaları ve ahşaplar, ürün kullanılmadan yaklaşık 200 litre suyla söndürüldü.

Firmanın Ar-Ge sorumlusu Muhammet Gencer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürünün itfaiye ve orman teşkilatları için özel olarak geliştirilen yerli bir ürün olduğunu belirterek, "TS olarak belge almış ilk ürün. Normal su yüksek sıcaklıktan dolayı özellikle orman yangınlarında buharlaşıyor. Bu ürün, suyun ıslaklık yapısını arttırıyor. Milim noktaya düşen suyun verdiği efekt neyse bu ürünü suyun içerisine koyduğunuz zaman 16 kat gibi işlev görüyor. Bununla birlikte çok yüksek bir performansla yangının söndürülmesini, ilerlemesini ve elle tutulabilecek derecede soğumasını sağlıyor." diye konuştu.

Ürünün benzerinin olmadığını iddia eden Gencer, "Söndürme, durdurma ve soğutma gibi 3 fonksiyondan oluşan özelliğe sahip bu ürün kullanıldığında, yangının söndürüldüğü alan içerisinde tekrar başka bir yangının başlama ihtimali yok. Söndürme çalışmalarının yapıldığı alan içerisinde tekrardan geriye dönerek alan içerisinde yangınla mücadele çalışması yapılmasına gerek kalmıyor. Bir kere söndürülen yerde yangın tamamen söndürülmüş oluyor. Yaptığımız tatbikatta 70 litre suyla lastikleri, samanları ve paletleri söndürdük. Burada arkadaşlar elleriyle temas ederek hızlı söndürmeyi gözlemiş oldular." ifadelerini kullandı.

Gencer, bir yangına 5 tonluk 10 arazözle gidildiğinde yaklaşık olarak 50 ton su harcandığını, bu ürün suyun içerisine konulduğunda 10 ton su kullanılarak aynı söndürmenin yapılabileceğini söyledi.

- "Yangında öncelik yangını söndürmektir"

Yangına müdahale ederken soğutma çalışmalarının yapılmadığına dikkati çeken Gencer, şöyle devam etti:

"Yangında öncelik yangını söndürmektir. Yangın devam ettiği için söndürme çalışması yapıldı. Ertesi gün söndürdük denilen noktalardan soğutma çalışması yapılmadığı için tekrar yangın çıkıyor. Bunun dünyada başka bir alternatifi yok. Yangını tek söndürecek malzeme sudur. Bu malzemeyi kullandıktan sonra yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması diye bir şey düşünmüyorsunuz. Hem söndürmeyi hem de soğutmayı aynı anda yapmış oluyor. Bu itfaiye ve orman teşkilatı için çok büyük bir kazanım."

Ürünün yurt dışında da tanıtımına yönelik çalışma yapıldığını anlatan Gencer, "Yurt dışında tanker uçaklar olarak bilinen boeing uçaklar ve bunlar yaklaşık olarak 72 ton civarında su almakta. Bu uçaklarda kullanılmasına yönelik olarak görüşmelerimiz var Amerika'da. Çıkan orman yangınları gerek helikopterler, arazözlerle müdahale edildiği zaman büyümeden önleniyor." diye konuştu.

Gencer, 7 yıl süren bir çalışmanın ardından ürünün ortaya çıktığını, ürünün toz halinde olduğunu, yüzde 5 ile 50 arasında konsantre yapılabildiğini, yangının büyüklüğüne göre kullanılacak miktarın ayarlandığını kaydetti.