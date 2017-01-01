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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de başlayan 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nın sabah seansında ferdi katada tatamiye çıkan milli sporcu Ali Sofuoğlu adını finale yazdırdı. Kadınlarda ise Dilara Bozan, bronz madalya için tatamiye çıkacak.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gün sabah seansında ferdi kata mücadeleleri yapıldı.

Ferdi kata karşılaşmalarında Türkiye'yi milli sporcular Ali Sofuoğlu ile Dilara Bozan temsil etti.

21 yaş altı dünya şampiyonu Ali Sofuoğlu, 34 sporcunun yer aldığı ferdi kata elemelerini başarıyla geçti. Sırasıyla Lüksemburglu Patrick Marques, Karadağlı Mijat Vojvodic ve Slovak Peter Fabian'ı 5-0'lık skorlarla mağlup eden Ali, yarı finale yükseldi.

2012 dünya üçüncüsü İtalyan Mattia Busato ile yarı finalde karşılaşan 21 yaşındaki Ali Sofuoğlu, rakibini 4-1'lik sonuçla geçerek adını finale yazdırdı.

Büyükler kariyerinin en büyük başarısına ulaşan milli sporcu Ali Sofuoğlu, 6 Mayıs Cumartesi günü, kariyerinde iki dünya, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İspanyol Damian Quintero ile altın madalya mücadelesi verecek.





- Dilara Bozan, altın madalya şansını kaybetti





Türkiye'yi kadınlar katada temsil eden Dilara Bozan, bu yaş kategorisinde üst üste üçüncü kez bronz madalya finaline kalmayı başardı.

İstanbul'da 2015 yılında düzenlenen 50. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda en büyük başarısına ulaşarak gümüş madalya kazanan 18 yaşındaki milli sporcu, ilk mücadelesinde Yunan Theodora Kolinaki, çeyrek finalde de Sırbistan'dan Bojana Mladezic'i 5-0'lık skorla geçerken, yarı finalde, son iki yılın Avrupa şampiyonu İspanyol Sandra Sanchez ile karşılaştı.

2015 yılında Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı rakibine 4-1 yenilince final biletini kaybeden Dilara, bronz madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Son Avrupa üçüncüsü olan Dilara, 6 Mayıs Cumartesi günü Karadağlı Biserka Radulovic karşısında bronz madalya için ter dökecek.

Sabah seansında yapılan ferdi kata elemeleri ile başlayan 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda ilk gün mücadeleleri, kumite elemeleri ile devam edecek.