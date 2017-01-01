İranlı turizmciler Bitlis'i gezdi

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BİTLİS (AA) - İran'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen 32 turizm acentesinin yetkililerinden oluşan heyet Van Gölü sahili, Nemrut Dağı ve Nemrut Krater Gölü'nü gezdi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının (TATSO) girişimleri sonucu ilçeye gelen acente yetkililerini esnaf, çiçek ve çeşitli ikramlarla karşıladı.

Daha sonra Van Gölü sahili, Nemrut Dağı, Nemrut Krater Gölü'nü gezen heyet, bölgedeki otel ve turistik yerleri gezerek incelemelerde bulundu.

Heyet, gezi ve incelemelerinin ardından TATSO'da düzenlenen toplantıya katıldı.

TATSO Başkanı Bilal Dağdağan, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl başlattıkları İran-Bitlis turizm atağının yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Dağdağan, ciddi bir turizm ve ticaret potansiyeline sahip bölgeye İran'ın iyi bir turizm getirisi sağladığını ifade etti.

- "Bölgemiz cazibe merkezi haline gelecek"

Ekonomiye katkı sunmak ve İran'daki bavul ticaretini bölgeye taşımak için bazı görüşmeler yaptıklarını dile getiren Dağdağan, şu değerlendirmede bulundu:

"Gelen bu heyet burada gözlemler yapacak. İran’dan bölgemize turizm turları düzenlenmeye başlanacak. Bizler de gerekli altı yapı çalışmalarını hazırlıyoruz. İnşallah İran’dan Bitlis ve ilçelerine, Bitlis’ten de İran’a karşılıklı gidiş gelişler başladığı vakit bölgemize ekonomik anlamda bir canlılık kazandırılacak. Bunun için otellerin ve esnafın gerekli indirimleri sağlamaları konusunda görüşmeler yaparak olumlu neticelendirdik. Özellikle bizim odamıza bağlı Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimizde bütün ekonomi, ticaret ve turizm üzerine dayalıdır. İnşallah girişimlerimizin olumlu sonuçlanması ve yeniden huzur ortamının hakim olması ile bölgemiz yeniden cazibe merkezi haline gelecektir."

İranlı acente yetkilileri de ülkeden Bitlis’e turların başlaması için ön hazırlık yaptıklarını aktardı.