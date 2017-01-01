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"Uzlaştırmanın kapsamı genişletildi"

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:28

MUĞLA (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, düzenlemelerle uzlaştırma kurumunun uygulama alanının genişletildiğini belirterek, "Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçların yanı sıra şikayete bağlı olup olmaksızın uzlaştırma yoluna gidebilecek suçların sayısı da artırılmıştır." dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Disiplin Yönetmeliği ışığında disiplin işlemleri " ve "Uzlaştırma İş ve İşlemleri" konulu eğitim semineri, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde, Akyarlar Mahalesi'ndeki bir otelde düzenlen seminerin açılışında konuşan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Taş, 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 34. maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. maddesinde önemli değişiklikler yapıldığını söyledi.

Düzenlemelerle uzlaştırma kurumunun uygulama alanının genişletildiğine dikkati çeken Taş, "Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçların yanı sıra şikayete bağlı olup olmaksızın uzlaştırma yoluna gidebilecek suçların sayısı da artırılmıştır. Bu bağlamda Türk Ceza Kanunu'nun 106'ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan tehdit, 141'inci maddesinde düzenlenen hırsızlık, 157. maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçları da uzlaştırma kapsamına alınmıştır. Etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlara ilişkin sınırlama kaldırılmıştır." dedi.

Uzlaşma kurumunun kapsamının suça sürüklenen çocuklar yönünden de genişletildiğini kaydeden Taş, mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk kişisi olması koşuluyla üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçların da uzlaşma kapsamına alındığını belirtti.

Bu işlemleri koordine etmek üzere Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı kurulduğunu anlatan Taş, yeni sistemde uzlaştırmacıların nitelikli olarak eğitim alıp yapılacak sınavda başarı elde etmeleri halinde görev aldıklarını vurguladı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman da Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının kurulmasıyla uzlaşma müessesesinin ivme kazandığını söyledi.

Onarıcı ceza adalet sisteminde uzlaşma müessesesinin önemine işaret eden Duman, "Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olarak hedefimiz, bir yılda bin soruşturma dosyasını uzlaşma yoluyla bitirmek suretiyle yıl sonuna kadar bir ceza mahkemesini kapatmak amacıyla hareket edilmektedir." dedi.

Ege Bölgesi'nden 130 hakim ve savcı ile Adalet Bakanlığından yetkililerin katıldığı seminer, iki gün sürecek.

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